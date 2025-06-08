Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП.
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Что сказали в ТЦК о сообщении Замрия
В Черновицком ОТЦК заявили, что 4 июня, во второй половине дня Романа Замрия остановили на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов. Далее его пригласили для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.
Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы,
– говорится в сообщении.
В ТЦК отметили, что в помещении взвода охраны 1 отдела Днестровского РТЦК и СП, не подвальном, Замрий находился, ожидая отправки.
"Со стороны представителей ТЦК и СП противоправных действий в отношении гражданина не было, они действовали в рамках закона", – написали в центре комплектования.
Там также отметили, что 5 июня военнообязанный был зачислен в команду и вечером выбыл из отдела ТЦК и СП. На следующий день Роман Замрий прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности.
Относительно жалоб, высказанных гражданином – эти факты проверяются, командованием будут приняты соответствующие решения в отношении должностных лиц,
– отметили в Черновицком ОТЦК.
Дополнительную информацию о случае с содержанием "Йоды" представители ТЦК обещали предоставить позже.
К слову, Роман Замрий писал, что его незаконно задержали работники ТЦК в Черновицкой области, а также держали 3 дня без еды и воды, несмотря на наличие отсрочки от службы. Бывший боевой медик сравнил условия содержания в ТЦК с пленом в России.