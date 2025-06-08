Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

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Що сказали у ТЦК про допис Замрія

У Чернівецькому ОТЦК заявили, що 4 червня, в другій половині дня Романа Замрія зупинили на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів. Далі його запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

Права на відстрочку військовозобов'язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби,

– мовиться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що в приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП, не підвальному, Замрій перебував, очікуючи на відправлення.

"З боку представників ТЦК та СП протиправних дій стосовно громадянина не було, вони діяли в межах закону", – написали у центрі комплектування.

Там також зауважили, що 5 червня військовозобов'язаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП. Наступного дня Роман Замрій прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – ці факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб,

– наголосили у Чернівецькому ОТЦК.

Додаткову інформацію щодо випадку з утримуванням "Йоди" представники ТЦК обіцяли надати згодом.

До слова, Роман Замрій писав, що його незаконно затримали працівники ТЦК у Чернівецькій області, а також тримали 3 дні без їжі та води, попри наявність відстрочки від служби. Колишній бойовий медик порівняв умови утримання у ТЦК з полоном у Росії.