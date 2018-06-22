21:43
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Роман Семенуха объяснил, как каждый украинец может выпустить электронные деньги

35 Читати новину українською
Криптовалюта
Криптовалюта / google.com.ua

Если использование национальных электронных валют существует в мире давно, то использование так называемых электронных денег только набирает обороты. Главное различие между ними так: выпуск всех электронных национальных валют и операции с ними регулируются центральными банками.

Об этом в своем видеоблоге "Экономика будущего" рассказал народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

Читайте также: Гривна отметилась существенными успехами относительно доллара на фоне остальных валют, – Bloomberg

"Это такие же деньги, в которых вместо бумажной обертки – пластиковая банковская карточка. На них влияет инфляция, их стоимость зависит от размера национальной экономики, ВВП страны. Зато электронные деньги может выпустить каждый, кто разбирается в соответствующих системах программирования. Обычно они не подкреплены реальными материальными ценностями, а их стоимость зависит от спроса на рынке," – рассказал Роман Семенуха.

По его словам, в Украине рынок электронных денег урегулирован достаточно слабо. Их выпуск и использование регулируется Законом Украины о платежных системах и переводе средств, но его норм недостаточно для полноценного сотрудничества государства и рынка. Это приводит к хаотичным решениям и соответствующим последствиям.

Также он добавил, что безусловно правильным решением со стороны украинской власти было применение санкций к компаниям, связанным с Российской Федерацией. К этому перечню, напомню, попала и платежная система WebMoney.

Видео полного выпуска відеоблоку "Экономика будущего" за 22 июня 2018 года

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги Валюта Криптовалюта
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сегодня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 33
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сегодня, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 90
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сегодня, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 475
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сегодня, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 925
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук