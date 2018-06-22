Роман Семенуха объяснил, как каждый украинец может выпустить электронные деньги

Если использование национальных электронных валют существует в мире давно, то использование так называемых электронных денег только набирает обороты. Главное различие между ними так: выпуск всех электронных национальных валют и операции с ними регулируются центральными банками.

Об этом в своем видеоблоге "Экономика будущего" рассказал народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Роман Семенуха.

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"Это такие же деньги, в которых вместо бумажной обертки – пластиковая банковская карточка. На них влияет инфляция, их стоимость зависит от размера национальной экономики, ВВП страны. Зато электронные деньги может выпустить каждый, кто разбирается в соответствующих системах программирования. Обычно они не подкреплены реальными материальными ценностями, а их стоимость зависит от спроса на рынке," – рассказал Роман Семенуха.

По его словам, в Украине рынок электронных денег урегулирован достаточно слабо. Их выпуск и использование регулируется Законом Украины о платежных системах и переводе средств, но его норм недостаточно для полноценного сотрудничества государства и рынка. Это приводит к хаотичным решениям и соответствующим последствиям.

Также он добавил, что безусловно правильным решением со стороны украинской власти было применение санкций к компаниям, связанным с Российской Федерацией. К этому перечню, напомню, попала и платежная система WebMoney.

Видео полного выпуска відеоблоку "Экономика будущего" за 22 июня 2018 года