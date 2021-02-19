Роман Примула, ранее потерявший пост министра здравоохранения Чехии, попал в новый скандал. На этот раз премьер-министр освободил его от должности своего советника.

Чешский чиновник Андрей Бабиш прекратил сотрудничество с Примулой из-за того, что он посетил футбольный матч. Хотя, как раз перед тем, рекомендовал усилить карантин в стране.

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Советник премьера пошел на футбольный матч Лиги Европы в Праге. Ранее, в тот же день, он заявил журналистам, что передвижение людей стоит больше ограничить. Мол, нужен жесткий локдаун.

Заметим, что формально Примула не нарушил закон. Как партнер футбольного клуба он получил допуск на VIP-трибуну. Для этого должен был предъявить отрицательный тест на COVID-19 и быть в маске.

Как прокомментировал премьер

Несмотря на это, чешский премьер-министр считает, что действия его советника все же противоречили его же высказываниям. К тому же, демонстрировали, что у него есть привилегии над другими.

Примула – замечательный эксперт-эпидемиолог, но ему не хватает ощущения социальной справедливости. Это опять неправильный поступок,

– подчеркнул Бабиш.

"Это оскорбляет других фанов, которые не могут прийти на стадион. А также людей, которых мы просим сидеть дома. Мы прекращаем сотрудничество, ведь дальше так не может быть", – отметил чиновник.