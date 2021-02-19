Роман Примула, який раніше втратив посаду міністра охорони здоров'я Чехії, потрапив у новий скандал. Цього разу прем'єр-міністр звільнив його з посади свого радника.

Чеський урядовець Андрей Бабіш припинив співпрацю з Примулою через те, що він відвідав футбольний матч. Хоча якраз перед тим рекомендував посилити карантин у країні.

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Радник прем'єра пішов на футбольний матч Ліги Європи у Празі. Раніше того ж дня він заявив журналістам, що пересування людей варто обмежити більше. Мовляв, потрібен жорсткий локдаун.

Зауважимо, що формально Примула не порушив закон. Як партнер футбольного клубу він отримав допуск на VIP-трибуну. Для цього мусив пред'явити негативного тесту на COVID-19 та бути у масці.

Як прокоментував прем'єр

Попри це, чеський прем'єр-міністр вважає, що дії його радника все ж суперечили його ж висловлюванням. До того ж, демонстрували, що у нього є привілеї над іншими.

Примула – чудовий експерт-епідеміолог, але йому бракує відчуття соціальної справедливості. Це знову неправильний вчинок,

– наголосив Бабіш.

"Це ображає інших фанів, які не можуть прийти на стадіон. А також людей, яких ми просимо сидіти вдома. Ми припиняємо співпрацю, адже далі так не може бути", – зазначив урядовець.