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      БЛОГ Евгений Клопотенко
      Украинский кулинар, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu.

      Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина

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      Гастрономічний сюрприз на День святого Валентина / wandernesia

      Я считаю, что самый крутой романтический подарок – это вкусный ужин, приготовленный собственноручно под бутылочку легкого вина.

      Хтось може зі мною не погодитися, але я буду наполягати. Адже це ж так мило, витратити трохи часу і приготувати коханій людині гастрономічний сюрприз. А що, якщо я не вмію, а що якщо у мене не вийде, скаже хтось із вас. Але все це маячня, я к мені здається. Щоб приготувати чудову вечерю не потрібно закінчувати кулінарну школу. Досить знайти кілька простих рецептів, витратити 30-40 хвилин часу і здивуватися тому, наскільки все просто. Запевняю, у вас все вийде, навіть якщо ви ніколи раніше не готували.

      Зверніть увагу: Як провести День святого Валентина з коханою людиною: 15 оригінальних та романтичних ідей

      Як приготувати романтичну вечерю

      Ідеальна формула будь-якої романтичної вечері виглядає ось так:

      • Салат або легка закуска
      • Основна страва: м'ясо, риба, овочі, в залежності від ваших уподобань
      • Простий десерт

      Забудьте про супи і складну випічку – залиште їх для сімейних посиденьок. Я вважаю, що ідеальний вечеря повинна готуватися швидко і бути не дуже ситною. Сьогодні я пропоную приготувати салат з мандаринами, запечену форель і морозиво з хурмою. Повірте – це бомба, а не вечеря.

      Салат з мандаринами

      Я вже розповідав, що можна приготувати з мандаринами. Так ось салат з куркою і мандаринами – це один з зимових хітів. Він дуже простий і смачний. Без майонезу, з ароматною заправкою з гірчиці і лимонного соку. Я впевнений, що вам і вашій коханій людині він припаде до смаку.

      салат з мандаринами
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      Запечена форель

      Форель – ідеальна рибка для приготування в духовці. Виглядає вона просто чудово, готується просто і швидко, подобається всім, хто стежить за своїм харчуванням, ну а найголовніше – вона просто божественно смачна. Я пропоную запекти форель з цибулею порей. Не питайте, чому я так вирішив. Просто знаю, що так буде дуже смачно.

      запечена форель
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      На десерт – морозиво

      Морозиво з шоколадом і хурмою – безпрограшний варіант на завершення романтичної вечері. Повірте, я знаю, про що кажу. Ваш обранець або обраниця розтануть, як пломбір в цьому десерті. І я вас дуже прошу, купуйте тільки солодку хурму. Якщо візьмете терпкі сорти, то враження від десерту буде дещо зіпсовано. І запам'ятайте, морозиво має бути дуже холодним. Я впевнений, що у вас все вийде.

      морозиво на десерт
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      Як бачите, в приготуванні вечері для двох все достатньо просто. Головне нічого не ускладнювати і проявити трохи фантазії.

      Джерело: Офіційний сайт Євгена Клопотенка

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики День Валентина Food and Drinks
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