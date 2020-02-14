Романтический ужин на двоих: идея меню на День святого Валентина

Я считаю, что самый крутой романтический подарок – это вкусный ужин, приготовленный собственноручно под бутылочку легкого вина.

Хтось може зі мною не погодитися, але я буду наполягати. Адже це ж так мило, витратити трохи часу і приготувати коханій людині гастрономічний сюрприз. А що, якщо я не вмію, а що якщо у мене не вийде, скаже хтось із вас. Але все це маячня, я к мені здається. Щоб приготувати чудову вечерю не потрібно закінчувати кулінарну школу. Досить знайти кілька простих рецептів, витратити 30-40 хвилин часу і здивуватися тому, наскільки все просто. Запевняю, у вас все вийде, навіть якщо ви ніколи раніше не готували.

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Як приготувати романтичну вечерю

Ідеальна формула будь-якої романтичної вечері виглядає ось так:

Салат або легка закуска

Основна страва: м'ясо, риба, овочі, в залежності від ваших уподобань

Простий десерт

Забудьте про супи і складну випічку – залиште їх для сімейних посиденьок. Я вважаю, що ідеальний вечеря повинна готуватися швидко і бути не дуже ситною. Сьогодні я пропоную приготувати салат з мандаринами, запечену форель і морозиво з хурмою. Повірте – це бомба, а не вечеря.

Салат з мандаринами

Я вже розповідав, що можна приготувати з мандаринами. Так ось салат з куркою і мандаринами – це один з зимових хітів. Він дуже простий і смачний. Без майонезу, з ароматною заправкою з гірчиці і лимонного соку. Я впевнений, що вам і вашій коханій людині він припаде до смаку.



Фото з сайту Євгена Клопотенка

Запечена форель

Форель – ідеальна рибка для приготування в духовці. Виглядає вона просто чудово, готується просто і швидко, подобається всім, хто стежить за своїм харчуванням, ну а найголовніше – вона просто божественно смачна. Я пропоную запекти форель з цибулею порей. Не питайте, чому я так вирішив. Просто знаю, що так буде дуже смачно.



Фото з сайту Євгена Клопотенка

На десерт – морозиво

Морозиво з шоколадом і хурмою – безпрограшний варіант на завершення романтичної вечері. Повірте, я знаю, про що кажу. Ваш обранець або обраниця розтануть, як пломбір в цьому десерті. І я вас дуже прошу, купуйте тільки солодку хурму. Якщо візьмете терпкі сорти, то враження від десерту буде дещо зіпсовано. І запам'ятайте, морозиво має бути дуже холодним. Я впевнений, що у вас все вийде.



Фото з сайту Євгена Клопотенка

Як бачите, в приготуванні вечері для двох все достатньо просто. Головне нічого не ускладнювати і проявити трохи фантазії.

Джерело: Офіційний сайт Євгена Клопотенка

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