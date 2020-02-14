16:17
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      БЛОГ Євген Клопотенко
      Український кулінар, випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu.

      Романтична вечеря на двох: ідея меню на День святого Валентина

      0
      Гастрономічний сюрприз на День святого Валентина / wandernesia

      Я вважаю, що найкрутіший романтичний подарунок – це смачна вечеря, приготовлена власноруч під пляшечку легкого вина.

      Хтось може зі мною не погодитися, але я буду наполягати. Адже це ж так мило, витратити трохи часу і приготувати коханій людині гастрономічний сюрприз. А що, якщо я не вмію, а що якщо у мене не вийде, скаже хтось із вас. Але все це маячня, я к мені здається. Щоб приготувати чудову вечерю не потрібно закінчувати кулінарну школу. Досить знайти кілька простих рецептів, витратити 30-40 хвилин часу і здивуватися тому, наскільки все просто. Запевняю, у вас все вийде, навіть якщо ви ніколи раніше не готували.

      Зверніть увагу: Як провести День святого Валентина з коханою людиною: 15 оригінальних та романтичних ідей

      Як приготувати романтичну вечерю

      Ідеальна формула будь-якої романтичної вечері виглядає ось так:

      • Салат або легка закуска
      • Основна страва: м'ясо, риба, овочі, в залежності від ваших уподобань
      • Простий десерт

      Забудьте про супи і складну випічку – залиште їх для сімейних посиденьок. Я вважаю, що ідеальний вечеря повинна готуватися швидко і бути не дуже ситною. Сьогодні я пропоную приготувати салат з мандаринами, запечену форель і морозиво з хурмою. Повірте – це бомба, а не вечеря.

      Салат з мандаринами

      Я вже розповідав, що можна приготувати з мандаринами. Так ось салат з куркою і мандаринами – це один з зимових хітів. Він дуже простий і смачний. Без майонезу, з ароматною заправкою з гірчиці і лимонного соку. Я впевнений, що вам і вашій коханій людині він припаде до смаку.

      салат з мандаринами
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      Запечена форель

      Форель – ідеальна рибка для приготування в духовці. Виглядає вона просто чудово, готується просто і швидко, подобається всім, хто стежить за своїм харчуванням, ну а найголовніше – вона просто божественно смачна. Я пропоную запекти форель з цибулею порей. Не питайте, чому я так вирішив. Просто знаю, що так буде дуже смачно.

      запечена форель
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      На десерт – морозиво

      Морозиво з шоколадом і хурмою – безпрограшний варіант на завершення романтичної вечері. Повірте, я знаю, про що кажу. Ваш обранець або обраниця розтануть, як пломбір в цьому десерті. І я вас дуже прошу, купуйте тільки солодку хурму. Якщо візьмете терпкі сорти, то враження від десерту буде дещо зіпсовано. І запам'ятайте, морозиво має бути дуже холодним. Я впевнений, що у вас все вийде.

      морозиво на десерт
      Фото з сайту Євгена Клопотенка

      Як бачите, в приготуванні вечері для двох все достатньо просто. Головне нічого не ускладнювати і проявити трохи фантазії.

      Джерело: Офіційний сайт Євгена Клопотенка

      Щастя не в речах! Яким є справжнє кохання: 10 основних ознак

      Чому болять груди у жінок: основні причини
      сьогодні
      10484
      Автор: Євген Клопотенко
      Теги: Новини України Публікації Новини політики День Валентина Food and Drinks
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Свободу Констянтину Котову!
      Олег Сенцов 105
      сьогодні , 12:00 Яким є справжнє кохання: 10 основних ознак
      Наталія Кадя 640
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5000
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 154
      сьогодні , 09:20 Мюнхенська конференція з безпеки 2020: чи можна попередити глобальний конфлікт
      Анатолій Максимов 491
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук