Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Что известно о мере пресечения Роману Насирову и его обвинениях

Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивает на изменении меры пресечения экс-главе ГФС Роману Насирову на более строгую, а именно пребывание под стражей с альтернативой залога в сумме 75 миллионов гривен. В суд направили ходатайство.

Причиной стало то, что Насиров не появился на финальном судебном заседании из-за того, что мобилизовался. По мнению обвинения, это затягивает процесс и в итоге может привести к избежанию ответственности.

Напомним, что экс-главу Государственной фискальной службы обвиняют в "крупнейшей взятке в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. В 2022 году его арестовал суд.

Перед судебным заседанием взяточник мобилизовался, но через три дня приказ отменили. Насиров прокомментировал это в Facebook, отметив, что он шел служить по собственному желанию. После этого он явился в суд в пятницу, 11 апреля. Дело Насирова находится на этапе судебных дебатов.