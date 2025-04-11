Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на САП.

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Що відомо про запобіжний захід Роману Насірову та його звинувачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполяга на зміні запобіжного заходу ексголові ДФС Роману Насірову на більш суворий, а саме тривання під вартою із альтернативою застави в сумі 75 мільйонів гривень. До суду направили клопотання.

Причиною стало те, що Насіров не з'явився на фінальному судовому засіданні через те, що мобілізувався. На думку звинувачення, це затягує процес та врешті може призвести до уникнення відповідальності.

Нагадаємо, що ексглаву Державної фіскальної служби звинувачують у "найбільшому хабарі в історії України" в сумі 722 мільйонів гривень. У 2022 році його заарештував суд.

Перед судовим засіданням хабарник мобілізувався, але через три дні наказ скасували. Насіров прокоментував це у Facebook, зазначивши, що він йшов служити за власним бажанням. Після цього він з'явився до суду у п'ятницю, 11 квітня. Справа Насірова перебуває на етапі судових дебатів.