Ексглава ДФС почав своє повідомлення з того, що назвав себе "солдатом". Про це пише 24 Канал із посиланням на Facebook Романа Насірова.

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Як Насіров прокоментував скасування наказу про його мобілізацію

Насіров заявив, що "пішов служити за власним рішенням і бажанням" на посаду сапера. Він додав, що міг і не йти на військову службу, тому що він батько трьох неповнолітніх дітей та має "цілу жменю медичних проблем".

Я виявив бажання і готовність служити, раніше за певних обставин зробити це не міг.

Війна, на жаль, продовжується. Я готовий служити і бути корисним і хоч якось допомогти та підмінити хлопців які служать вже 3 роки. Раджу всім, хто не служив, зробити те саме,

– написав хабарник.

Ексглава ДФС зазначив, що приєднався до бригади, яка дислокується в Києві, але завдання виконує на Сході країни. За його словами, у нього відбулася "переоцінка цінностей" та він вирішив піти служити, щоб бути корисним.

Що відомо про Романа Насірова

Насіров продовжує заперечувати свої звинувачення у корупції та називає їх "політично мотивованими справами". За його словами, він не скоював жодних злочинів.

Нагадаємо, що у 2022 році ексглаву ДФС заарештував суд. Його підозрювали в отриманні 722 мільйони хабаря, що називають "найбільшим хабарем в історії України".

Потім НАБУ та САП скерували справу до суду. Йому загрожувало від 8 до 12 років позбавлення волі.

Перед судовим засіданням Насіров мобілізувався до ЗСУ добровільно. Проте через три дні після цього командир 101 бригади скасував наказ про його призов.