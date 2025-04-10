Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 101 окрему бригаду охорони ГШ ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова.

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Командир бригади визнав помилку щодо призову Насірова

10 квітня у бригаді скасували наказ щодо Романа Насірова.

Командир бригади скасував наказ щодо призову солдата запасу Романа Насірова на військову службу за призовом під час мобілізації. Повідомляється, що командуванням військової частини здійснено перевірку обставин призначення на посаду Романа Насірова,

– йдеться у повідомленні 101 бригади.

Як зазначається під час перевірки було з'ясовано, що наказ командира бригади був виданий з порушенням вимог законодавства.

Командир військової частини визнав свою помилку та скасував наказ про призов солдата запасу Романа Насірова.

До слова, він мав служити сапером, і мобілізувався до армії перед судовим засіданням щодо нього.