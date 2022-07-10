росавиация 2,5 месяца не заходит в зону украинской ПВО

Враг перестал летать в зону действия противовоздушной обороны Украины. Их авиации не наблюдали уже 2,5 месяца. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Главное Ракетные обстрелы и проблемы с логистикой россиян на Юге: основное за 137 день войны

По его словам, украинцы видят летающие крылатые ракеты, большинство из них советского производства. То есть запасы россии иссякают. Хотя ведомство не может утверждать, что враг экономит, впрочем, вероятность этого высока.

Тактика в течение 2,5 месяцев остается такой, какой была, – они действуют из-за пределов территории Украины, не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми,

– рассказал Игнат.

В то же время, он подчеркнул, что российские захватчики используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения с Вооруженными Силами Украины. Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям.

Вместе с тем Игнат отметил, что украинская авиация также привлечена на линии фронта – бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации. С помощью этой техники наши военные ежедневно наносят врагу удары по войску, технике, тыловым пунктам управления, складам боеприпасов и т.д.

Обратите внимание – Новые потери российской армии по состоянию на 10 июля: смотрите видео