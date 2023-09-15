Празднование в Умани Черкасской области пройдет 15 – 17 сентября. Во время празднований тысячи хасидов уже помолились за Украину, пишет 24 Канал.
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В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на утро 15 сентября:
- в Умань уже прибыло 32 тысячи 332 паломников-хасидов;
- за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников.
Чтобы тщательно проверять и регистрировать паломников, полиция развернула контрольно-пропускные пункты. Более того, в местах массового скопления – правоохранители круглосуточно дежурят на 7 постах.
К сожалению, одному из хасидов стало плохо – у него произошёл сердечный приступ. Спикер Главного управления полиции области Зоя Вовк рассказала Суспильному, что к ней в Умани прибежал один из паломников, который на иврите объяснял, что случилось что-то. Поэтому спикерка побежала за ним.
Я поняла, что случилось что-то и побежала за ним. Там, за мостом, среди толпы хасидов увидела паломника без сознания. Я его перевернула на бок и ко мне подошел хасид, оказавшийся медиком. Он вынул из кармана перчатки и стал оказывать помощь потерпевшему. Я вызвала скорую, которая и забрала паломника. Сейчас его доставили в медучреждение в Одессе. Его жизни ничего не угрожает,
– объяснила Зоя Волк.
В пресс-службе Объединенной еврейской общины Украины рассказали, что пострадавшего мужчину срочно доставили в местную клинику, расположенную в зоне паломничества. То есть медики там сумели отреагировать быстрее, чем городская скорая.
По их данным, ежедневно в Uman Emergency Clinic обращаются ориентировочно 300 человек преимущественно с незначительными жалобами по здоровью.
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Тысячи хасидов помолились за Украину
В полдень 15 сентября тысячи хасидов в Умани помолились за Украину. Они молились на улицах квартала, слова молитвы звучали из громкоговорителей.
Как тысячи хасидов в Умани молились за Украину: смотрите видео
Журналисты рассказали, что паломники просили Бога о мире в Украине.