Празднование в Умани Черкасской области пройдет 15 – 17 сентября. Во время празднований тысячи хасидов уже помолились за Украину, пишет 24 Канал.

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Как хасиды в Умани празднуют Рош га-Шана

В Министерстве внутренних дел сообщили, что по состоянию на утро 15 сентября:

в Умань уже прибыло 32 тысячи 332 паломников-хасидов;

за сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 10 тысяч 88 паломников.

Чтобы тщательно проверять и регистрировать паломников, полиция развернула контрольно-пропускные пункты. Более того, в местах массового скопления – правоохранители круглосуточно дежурят на 7 постах.

К сожалению, одному из хасидов стало плохо – у него произошёл сердечный приступ. Спикер Главного управления полиции области Зоя Вовк рассказала Суспильному, что к ней в Умани прибежал один из паломников, который на иврите объяснял, что случилось что-то. Поэтому спикерка побежала за ним.

Я поняла, что случилось что-то и побежала за ним. Там, за мостом, среди толпы хасидов увидела паломника без сознания. Я его перевернула на бок и ко мне подошел хасид, оказавшийся медиком. Он вынул из кармана перчатки и стал оказывать помощь потерпевшему. Я вызвала скорую, которая и забрала паломника. Сейчас его доставили в медучреждение в Одессе. Его жизни ничего не угрожает,

– объяснила Зоя Волк.

В пресс-службе Объединенной еврейской общины Украины рассказали, что пострадавшего мужчину срочно доставили в местную клинику, расположенную в зоне паломничества. То есть медики там сумели отреагировать быстрее, чем городская скорая.

По их данным, ежедневно в Uman Emergency Clinic обращаются ориентировочно 300 человек преимущественно с незначительными жалобами по здоровью.

У паломника в Умани произошел сердечный приступ, его спасли: кадры из города

Тысячи хасидов помолились за Украину

В полдень 15 сентября тысячи хасидов в Умани помолились за Украину. Они молились на улицах квартала, слова молитвы звучали из громкоговорителей.

Как тысячи хасидов в Умани молились за Украину: смотрите видео

Журналисты рассказали, что паломники просили Бога о мире в Украине.

Обратите внимание! В 2023 году празднование Рош га-Шана у хасидов пришлось на 15 – 17 сентября, поэтому они приехали в Умань на могилу своего цадика Нахмана. Черниговская областная военная администрация призвала их воздержаться от поездки в Украину на свой Новый год, ведь сейчас в стране опасно из-за войны, которую Россия ведет против нас, регулярных массированных обстрелов и угрозы провокаций российских захватчиков.