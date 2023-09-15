Святкування в Умані Черкаської області відбуватиметься 15 – 17 вересня. Під час святкувань тисячі хасидів вже помолились за Україну, пише 24 Канал.
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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що станом на ранок 15 вересня:
- в Умань вже прибуло 32 тисячі 332 паломників-хасидів;
- за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 тисяч 88 паломників.
Щоб ретельно перевіряти та реєструвати паломників поліція розгорнула контрольно-пропускні пункти. Ба більше, у місцях масового скупчення – правоохоронці цілодобово чергують на 7 постах.
На жаль, одному з хасидів стало погано – у нього стався серцевий напад. Речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк розповіла Суспільному, що до неї в Умані прибіг один із паломників, який на івриті пояснював, що щось трапилося. Тому речниця побігла за ним.
Я зрозуміла, що щось сталося і побігла за ним. Там, за мостом, серед натовпу хасидів побачила паломника без свідомості. Я його перевернула на бік і до мене підійшов хасид, який виявився медиком. Він вийняв з кишені рукавички та почав надавати допомогу потерпілому. Я викликала швидку, яка й забрала паломника. Нині його доправили до медзакладу в Одесі. Його життю нічого не загрожує,
– пояснила Зоя Вовк.
У пресслужбі Об'єднаної єврейської общини України розповіли, що постраждалого чоловіка терміново доставили до місцевої клініки, яка розташована в зоні паломництва. Тобто медики там зуміли відреагувати швидше, ніж міська швидка.
За їхніми даними, щодня до Uman Emergency Clinic звертаються орієнтовно 300 людей переважно з незначними скаргами щодо здоров'я.
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Тисячі хасидів помолились за Україну
Опівдні 15 вересня тисячі хасидів в Умані помолились за Україну. Вони молились на вулицях кварталу, слова молитви лунали з гучномовців.
Як тисячі хасидів в Умані молились за Україну: дивіться відео
Журналісти розповіли, що паломники просили Бога про мир в Україні.