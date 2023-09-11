В Умани установили особый режим въезда и выезда, а также передвижение граждан по городу.
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Какие ограничения ввели в Умани на Рош га-Шана
В МВД сообщили, что в микрорайоне паломничества запрещено:
- Продажа и использование пиротехнических средств.
- Продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков.
Между тем, национальная полиция, ГСЧС, СБУ и службы здравоохранения сейчас несут службу в усиленном режиме.
Для координации подразделений и реагирования на любые ситуации правоохранителями развернут ситуационный центр. В его состав входит рабочая группа из представителей разных служб, которая отслеживает ситуацию как на территории паломничества, так и в городе,
– сообщили в МВД.
Кроме того, полицейские и спасатели осуществляют информационно-разъяснительную работу среди паломников и жителей микрорайона.
В Умани ожидают десятки тысяч паломников
Хотя Израиль призвал граждан Израиля воздержаться от поездок в Украину, по оценкам израильской стороны, В этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. Однако в настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тысяч человек.
Следует также отметить, что комендантский час действует для всех без исключения с 00:00 до 04:00. Кроме продажи алкоголя и пиротехнических средств, в Умани на время праздника запретили использование пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.