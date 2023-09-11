В Умани установили особый режим въезда и выезда, а также передвижение граждан по городу.

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Какие ограничения ввели в Умани на Рош га-Шана

В МВД сообщили, что в микрорайоне паломничества запрещено:

Продажа и использование пиротехнических средств.

Продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Между тем, национальная полиция, ГСЧС, СБУ и службы здравоохранения сейчас несут службу в усиленном режиме.

Для координации подразделений и реагирования на любые ситуации правоохранителями развернут ситуационный центр. В его состав входит рабочая группа из представителей разных служб, которая отслеживает ситуацию как на территории паломничества, так и в городе,

– сообщили в МВД.

Кроме того, полицейские и спасатели осуществляют информационно-разъяснительную работу среди паломников и жителей микрорайона.

Справка. В этом году празднование Рош га-Шана будет проходить 15 – 17 сентября.

В Умани ожидают десятки тысяч паломников

Хотя Израиль призвал граждан Израиля воздержаться от поездок в Украину, по оценкам израильской стороны, В этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов. Однако в настоящее время в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тысяч человек.

Следует также отметить, что комендантский час действует для всех без исключения с 00:00 до 04:00. Кроме продажи алкоголя и пиротехнических средств, в Умани на время праздника запретили использование пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.