В Умані встановили особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування громадян містом.
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Які обмеження ввели в Умані на Рош га-Шана
У МВС повідомили, що у мікрорайоні паломництва заборонено:
- Продаж та використання піротехнічних засобів.
- Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
Тим часом національна поліція, ДСНС, СБУ та служби охорони здоров'я наразі несуть службу в посиленому режимі.
Для координації підрозділів та швидкого реагування на будь-які ситуації правоохоронцями розгорнутий ситуаційний центр. До його складу входить робоча група із представників різних служб, яка відстежує ситуацію як на території паломництва, так і в місті,
– повідомили в МВС.
Окрім цього, поліцейські та рятувальники здійснюють інформаційно-роз`яснювальну роботу серед паломників та жителів мікрорайону.
В Умані очікують десятки тисяч паломників
Хоч Ізраїль закликав громадян Ізраїлю утриматися від поїздок в Україну, за оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Однак нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.
Варто також наголосити, що комендантська година діє для всіх без винятку з 00:00 до 04:00. Окрім продажу алкоголю та піротехнічних засобів, в Умані на час свята заборонили використання пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.