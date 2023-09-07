Про це повідомив президент України на своєму телеграм-каналі. Зеленський додав, що у ході розмови лідери обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні вторгненню країни-агресора Росії.
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Важливо, що Ізраїль підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави,
— зазначив глава держави.
Ключові питання розмови: безвіз та Рош га-Шан
Володимир Зеленський також порушив питання збільшення кількості відмов українським громадянам у в'їзді до Ізраїлю, попри умови дії безвізового режиму між двома країнами. Наголосив, що цю ситуацію потрібно виправити.
Глава держави додав, що враховуючи наближення єврейського Нового року — Рош га-Шана — та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані, вони обговорили питання безпеки й реагування на можливі атаки Росії ракетами та іранськими дронами.
Ізраїль допоможе впровадити нову систему оповіщень
Своєю чергою в уряді Ізраїлю теж повідомили про перемовини лідерів. Зазначають, що президенти обговорили подальше надання Ізраїлем допомоги Україні, у тому числі українським біженцям, які перебувають в Ізраїлі, а також допомозі у розвитку та просуванні систем раннього сповіщення про повітряну тривогу.
Що відомо про відмови в'їзду українцям до Ізраїлю
- 22 серпня посольство України в Ізраїлі повідомило, що у другій половині 2023 року понад 2 тисячам українців відмовили у в' їзді в Ізраїль.
- Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зауважував, що Київ може призупинити безвізовий режим між країнами найближчими днями. Він також згадав про почастішання випадків депортацій українців з Ізраїлю.