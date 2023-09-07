Про це повідомив президент України на своєму телеграм-каналі. Зеленський додав, що у ході розмови лідери обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протистоянні вторгненню країни-агресора Росії.

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Важливо, що Ізраїль підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої держави,

— зазначив глава держави.

Ключові питання розмови: безвіз та Рош га-Шан

Володимир Зеленський також порушив питання збільшення кількості відмов українським громадянам у в'їзді до Ізраїлю, попри умови дії безвізового режиму між двома країнами. Наголосив, що цю ситуацію потрібно виправити.

Глава держави додав, що враховуючи наближення єврейського Нового року — Рош га-Шана — та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані, вони обговорили питання безпеки й реагування на можливі атаки Росії ракетами та іранськими дронами.

На сайті глави держави зазначають, що у зв'язку з цим, за оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.

Ізраїль допоможе впровадити нову систему оповіщень

Своєю чергою в уряді Ізраїлю теж повідомили про перемовини лідерів. Зазначають, що президенти обговорили подальше надання Ізраїлем допомоги Україні, у тому числі українським біженцям, які перебувають в Ізраїлі, а також допомозі у розвитку та просуванні систем раннього сповіщення про повітряну тривогу.

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