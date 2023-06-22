Про це 24 Каналу відзначив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він пояснив системну роботу представників державних органів влади і яке вона має значення.
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Системна робота політиків
З початку повномасштабної війни українські політики та чиновники на всіх рівнях особливо працюють з тими країнами, які все ще вагаються або схиляються до Росії, відзначив Веніславський. Вони намагаються переконати їх, що це країна-терорист та агресор. І ця робота приводить до суттєвих політичних зрушень.
Ця розмова міністрів оборони України та Ізраїлю свідчить про те, що Ізраїль наразі ближчий до України, ніж був на початку повномасштабної війни. Особливо з урахуванням тих груп і агентів впливу Кремля, яких є багато на території цієї країни,
– підкреслив чиновник.
Федір Веніславський про підтримку Ізраїлю: дивитись відео
Він додав, що народ Ізраїлю підтримує Україну, влада – робить це обережно, але з гарною динамікою.
"Ізраїль до нас наближається і це матиме гарні наслідки", – наголосив Веніславський.
Розмова Резнікова та Ґаланта: що відомо
- Олексій Резніков та Йоав Ґалант обговорили поточну ситуацію на фронті та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Зокрема, мовилося про захист від іранських безпілотників типу "Шахед", які використовує Росія.
- За словами Міністра оборони України, ці безпілотники становлять загрозу як Україні, так і Ізраїлю. Наша країна сподівається на підтримку і допомогу Ізраїлю. Утім, про якісь конкретні рішення у цьому питанні поки не повідомив.
- Зазначимо, що в лютому 2023 року МЗС Ізраїлю заявило про передачу Україні системи попередження про ракетні удари. Тоді ж мовилося і про надання систем протиповітряної оборони "Залізний купол". Однак поки що ізраїльська сторона не висловлювалася щодо їхньої передачі Україні.