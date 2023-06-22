Про це 24 Каналу відзначив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він пояснив системну роботу представників державних органів влади і яке вона має значення.

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Системна робота політиків

З початку повномасштабної війни українські політики та чиновники на всіх рівнях особливо працюють з тими країнами, які все ще вагаються або схиляються до Росії, відзначив Веніславський. Вони намагаються переконати їх, що це країна-терорист та агресор. І ця робота приводить до суттєвих політичних зрушень.

Ця розмова міністрів оборони України та Ізраїлю свідчить про те, що Ізраїль наразі ближчий до України, ніж був на початку повномасштабної війни. Особливо з урахуванням тих груп і агентів впливу Кремля, яких є багато на території цієї країни,

– підкреслив чиновник.

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Він додав, що народ Ізраїлю підтримує Україну, влада – робить це обережно, але з гарною динамікою.

"Ізраїль до нас наближається і це матиме гарні наслідки", – наголосив Веніславський.

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