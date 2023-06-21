Варто зазначити, що це перша розмова політиків з часів призначення Ґаланта на цю посаду в грудні 2022 року. Основною темою розмови був захист українського неба від безпілотників типу "Шахед".
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Резніков і Ґалант поговорили телефоном
У своєму твітері український міністр оборони розповів, що він обговорив з Ґалантом поточну ситуацію, яка склалася на фронті. Крім того, політики обговорили перспективи проекту із захисту українців від загроз з повітря, зокрема від російсько-іранських безпілотників "Шахед".
Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн,
– зауважив Резніков.
Міністр також зазначив, що Україна розраховує на допомогу Ізраїлю у протидії безпілотникам. Попри це, Резніков не сказав, чи були досягнуті якісь конкретні рішення щодо допомоги у посиленні протиповітряної оборони України від ізраїльської сторони.
Як Ізраїль допоміг Україні з початку вторгнення Росії
- У МЗС Ізраїлю в лютому 2023 року заявили, що планують передати Україні системи попередження про ракетні удари. Наприкінці квітня 2023 року Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про ракетні атаки. Її випробування вже розпочалися.
- Наразі відомо, що ці системи розгорнуть по всій Україні до вересня 2023 року. Українські силовики роблять усе, щоб це сталося якомога швидше.
- Крім того, в уряді Ізраїля у лютому розглядали можливість передачі славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол". Однак поки що ізраїльська сторона не висловлювалася щодо передачі цих систем Україні.
- Вже в травні 2023 року Ізраїль відправив в Україну радари для системи виявлення ракет. Наша держава отримала 3 радари виробництва компанії RADA Electronic Industries.
- Попри це, ізраїльська сторона неодноразово заявляла, що проти передачі летальної зброї Києву.