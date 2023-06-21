Варто зазначити, що це перша розмова політиків з часів призначення Ґаланта на цю посаду в грудні 2022 року. Основною темою розмови був захист українського неба від безпілотників типу "Шахед".

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Резніков і Ґалант поговорили телефоном

У своєму твітері український міністр оборони розповів, що він обговорив з Ґалантом поточну ситуацію, яка склалася на фронті. Крім того, політики обговорили перспективи проекту із захисту українців від загроз з повітря, зокрема від російсько-іранських безпілотників "Шахед".

Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн,

– зауважив Резніков.

Міністр також зазначив, що Україна розраховує на допомогу Ізраїлю у протидії безпілотникам. Попри це, Резніков не сказав, чи були досягнуті якісь конкретні рішення щодо допомоги у посиленні протиповітряної оборони України від ізраїльської сторони.

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