Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на високопоставлених представників Міноборони Ізраїлю. Також зазначають, що Олексій Резніков поговорить з Йоавом Галантом телефоном.

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Що відомо про можливу розмову міністрів

За даними співрозмовників видання, телефонна розмова відбудеться вже на початку наступного тижня. Зокрема, сторони обговорять "нелетальну допомогу" Україні.

До речі, посадовці стверджують, що плани цієї розмови з'явилися після того, як глава Пентагону Ллойд Остін запитав Йоава Галанта, чи буде він говорити зі своїм українським колегою та чи надасть Ізраїль більше допомоги нашій державі.

За даними видання, Галант нібито заявив Остіну, що Ізраїль не надаватиме Україні жодної летальної зброї.

Ми ясно дали зрозуміти Остіну, як далеко ми можемо зайти. Ми готові надати гуманітарну допомогу і допомогу оборонними засобами.ю але все кінетичне — це те, де ми проводимо межу. Адміністрація Байдена розуміє це,

— сказав високопоставлений представник Міноборони Ізраїлю.

Також ЗМІ зазначає, український чиновник сказав, що наша держава очікує від Ізраїлю набагато більшого, ніж він робить зараз, і Резніков чекає почути це від Галанта.

Якщо ізраїльтяни не хочуть надавати нам більше допомоги, то їм немає сенсу приходити на будь-які міжнародні зустрічі з цього приводу в майбутньому,

– підсумував посадовець.

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Зверніть увагу! Під час повномасштабної війни Єрусалим поки що надавав Україні лише нелетальну допомогу. У травні 2023 року у Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про ракетну атаку. Вона ідентифікує снаряди та прогнозує місце падіння.