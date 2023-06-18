Об этом СМИ сообщают со ссылкой на высокопоставленных представителей Минобороны Израиля. Также отмечают, что Алексей Резников поговорит с Йоавом Галантом по телефону.

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Что известно о возможном разговоре министров

По данным собеседников издания, телефонный разговор состоится уже в начале следующей недели. В частности, стороны обсудят "нелетальную помощь" Украине.

Кстати, чиновники утверждают, что планы этого разговора появились после того, как глава Пентагона Ллойд Остин спросил у Йоава Галанта, будет ли он говорить со своим украинским коллегой и предоставит ли Израиль больше помощи нашему государству.

По данным издания, Галант якобы заявил Остину, что Израиль не будет предоставлять Украине ни одно летальное оружие.

Мы ясно дали понять Остину, как далеко мы можем зайти. Мы готовы оказать гуманитарную помощь и помощь оборонными средствами. Но все кинетическое — это то, где мы проводим границу. Администрация Байдена понимает это,

– сказал высокопоставленный представитель Минобороны Израиля.

Также СМИ отмечает, что украинский чиновник сказал, что наше государство ожидает от Израиля гораздо большего, чем он делает сейчас, и Резников ожидает услышать это от Галанта.

Если израильтяне не хотят оказывать нам больше помощи, то им нет смысла приходить на какие-либо международные встречи по этому поводу в будущем,

– подытожил чиновник.

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Обратите внимание! Во время полномасштабной войны Иерусалим пока оказывал Украине только нелетальную помощь. В мае 2023 года в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения о ракетной атаке. Она идентифицирует снаряды и прогнозирует место падения.