Кроме того, система рассчитывает, сколько времени у людей в опасных зонах, чтобы найти укрытие. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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Надеюсь, они быстро доработают систему оповещения, и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Украинское правительство контролирует 6 городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии,

– заявил Корнийчук.

Система позволит спасать жизнь

Украинцы просили Израиль предоставить систему предупреждения ракетному удару после полномасштабного вторжения России. Предыдущее правительство обещало эту систему Украине, но посол отметил, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично приложился для обеспечения быстрого завершения этого проекта.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизнь", – подчеркнул посол.

Каким образом она работает

Израильская система раннего предупреждения совмещает использование радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников. Она идентифицирует размеры объектов и определяет потенциальные угрозы.

Следовательно, информация появляется на электронной карте, а граждан извещают об угрозе на телефоне, радио, телевидении или с помощью сирены.

Кратко о договоренностях с Израилем