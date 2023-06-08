Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Также он поделился наиболее убедительными аргументами для своих сограждан.

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Израиль понимает Украину

Израильский журналист утверждает, что не видел в ивритоязычной печати никакого предположения о том, что за подрыв Каховской ГЭС ответственна Украина.

Важнейшей причиной этого Зильбер называет официальную позицию Соединенных Штатов. Сначала позицию Украины поддержало ЦРУ, а уже в скором времени о вине России в экоциде в Херсонской области заявил Белый дом.

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Также многие граждане Израиля хорошо понимают, что Каховскую построили еще в разгар Холодной войны. Соответственно, она должна выдержать даже ядерный удар, не говоря уже об обычных военных ракетах.

Но есть еще одна причина, по которой Израиль стал на сторону Украины.

Против Израиля тоже используют экологический террор. В течение последних 10 – 15 лет арабы поджигают лес в надежде, что пожар перекинется на израильские дома,

– объяснил Зильбер.

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Израиль видит, что Украина заботится о своих гражданах

Зильбер уверен, что нужно быть очень извращенным пропагандистом, чтобы утверждать, что Украина готова убивать своих сограждан. В отличие от Владимира Путина, который взрывал многоэтажки, чтобы стать президентом, Украина воюет на своей земле и никогда не принесла бы на нее техногенной катастрофы.

Здесь нельзя не вспомнить библейскую притчу о двух матерях, спорящих за ребенка. Как вы помните, царь Соломон быстро определил, что настоящей матерью является та, кто ценит безопасность своего ребенка,

– рассказал журналист.

В ситуации с подрывом Каховской ГЭС очевидно, что настоящей матерью является Украина. Для этого даже не нужно иметь данные американской разведки.

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