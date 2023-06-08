Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Також він поділився найбільш переконливими аргументами для своїх співгромадян.

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Ізраїль розуміє Україну

Ізраїльський журналіст стверджує, що не бачив у івритомовній пресі жодного припущення про те, що за підрив Каховської ГЕС відповідальна Україна.

Найвагомішою причиною цього Зільбер називає офіційну позицію Сполучених Штатів. Спершу позицію України підтримало ЦРУ, а вже незабаром про вину Росії в екоциді на Херсонщині заявив Білий дім.

Зверніть увагу! Україна домовилась з ООН про евакуацію населення з окупованого лівобережжя. Для цього Росія має надати місії гарантії безпеки.

Також чимало громадян Ізраїлю добре розуміють, що Каховську ГЕС побудували ще в розпал Холодної війни. Відповідно, вона мала б витримати навіть ядерний удар, не кажучи вже про звичайні військові ракети.

Але є ще одна причина, через яку Ізраїль став на сторону України.

Проти Ізраїлю теж застосовують екологічний терор. Протягом останніх 10 – 15 років араби підпалюють ліс в надії, що пожежа перекинеться на ізраїльські будинки,

– пояснив Зільбер.

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Ізраїль бачить, що Україна турбується про своїх громадян

Зільбер впевнений, що треба бути геть збоченим пропагандистом, щоб стверджувати, що Україна готова вбивати своїх співгромадян. На відміну від Володимира Путіна, який підривав багатоповерхівки, щоб стати президентом, Україна воює на своїй землі й ніколи б не принесла на неї техногенної катастрофи.

Тут не можна не згадати біблійну притчу про двох матерів, які сперечалися за дитину. Але цар Соломон швидко визначив, що справжньою матір’ю є та, хто цінує безпеку своєї дитини понад усе,

– розповів журналіст.

В ситуації з підривом Каховської ГЕС дуже очевидно, що справжньою матір’ю є Україна. Для цього навіть не потрібно мати дані американської розвідки.

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