Відповідну допомогу пообіцяв міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Система попередження про повітряну загрозу надійде до нас за 3 – 6 місяців.

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Ізраїль розробляє систему для України

Під час першого візиту від початку повномасштабного вторгнення, глава МЗС Ізраїлю під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що зараз для нашої країни розробляють систему попередження про повітряну загрозу для українців.

Кулеба подякував Коену та відзначив, що Ізраїль поінформований про військові потреби України й ще попередній уряд країни отримував від Києва список необхідної зброї.

Ізраїль добре знає список військових потреб, який також був переданий попередньому уряду. Ми чекаємо відповідальних рішень щодо захисту неба України,

– наголосив Кулеба.

Ізраїль переглянув свою позицію щодо військової допомоги Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Ізраїль надає Україні гуманітарну підтримку, однак щодо військової допомоги Тель-Авів довгий час не був відкритим до нашої країни, поки прем'єр-міністром країни був Яїр Лапід.

Однак прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який восени очолив уряд, під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його країна готова передати Україні "військові речі". Про це розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди, однак у канцелярії прем'єра поки цю інформацію не коментували.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Ізраїль може надати нашій державі технології оповіщення про ракети та дрони.

Також в Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол", який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

На тлі цього 16 лютого до Києва прибув глава МЗС Ізраїлю, що стало першим візитом високопосадовця з Тель-Авіва за час повномасштабної війни.