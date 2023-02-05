Про це під час пресконференції 5 лютого заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Ми сьогодні отримуємо більше систем ППО там, де втрачали, – Резніков
Україна отримає важливу допомогу від Ізраїлю
Під час пресконференції Резнікова запитали, чи отримає Україна технології від Ізраїля.
Це правда. Вони нам це обіцяли,
– відповів міністр оборони.
Проте очільник оборонного відомства не уточнив, коли саме вони надійдуть і як будуть уведені в експлуатацію.
Ізраїль готовий надати військову допомогу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його країна готова передати Україні "військові речі". Про це розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди, однак у канцелярії прем'єра поки цю інформацію не коментували.
Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні – 24 канал). Він добре знає це питання,
– зазначив Нетаньягу під час брифінгу після розмови з Макроном.
Також під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу зазначив, що не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.