Про це під час пресконференції 5 лютого заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Ми сьогодні отримуємо більше систем ППО там, де втрачали, – Резніков

Україна отримає важливу допомогу від Ізраїлю

Під час пресконференції Резнікова запитали, чи отримає Україна технології від Ізраїля.

Це правда. Вони нам це обіцяли,

– відповів міністр оборони.

Проте очільник оборонного відомства не уточнив, коли саме вони надійдуть і як будуть уведені в експлуатацію.

Зверніть увагу! В Ізраїлі розглядають можливість передачі Україні славнозвісних систем протиповітряної оборони "Залізний купол", який захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Компанія-розробник Rafael Advanced Defense System LTD запевнила, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі. Її ефективність – понад 90%.

Ізраїль готовий надати військову допомогу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів з президентом Франції Емануелем Макроном заявив, що його країна готова передати Україні "військові речі". Про це розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди, однак у канцелярії прем'єра поки цю інформацію не коментували.

Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні – 24 канал). Він добре знає це питання,

– зазначив Нетаньягу під час брифінгу після розмови з Макроном.

Також під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу зазначив, що не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.