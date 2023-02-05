Об этом во время пресс-конференции 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал.
Интересно Мы сегодня получаем больше систем ПВО там, где теряли, – Резников
Украина получит важную помощь от Израиля
Во время пресс-конференции Резникова спросили, получит ли Украина технологии от Израиля.
Это верно. Они нам это обещали,
– ответил министр обороны.
Однако глава оборонного ведомства не уточнил, когда именно они поступят и как будут введены в эксплуатацию.
Израиль готов оказать военную помощь
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна готова передать Украине "военные вещи". Об этом рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы, однако в канцелярии премьера эту информацию пока не комментировали.
Я объяснил ему нашу политику (в отношении военной помощи Украине – 24 канал). Он хорошо знает этот вопрос,
– отметил Нетаньяху во время брифинга после разговора с Макроном.
Также в ходе переговоров политики затронули тему возможного посредничества Израиля. Нетаньяху отметил, что не будет настаивать на такой роли, если его не попросят об этом Россия, Украина и США.