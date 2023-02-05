Про це під час пресконференції розповів міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє 24 Канал.

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Україна отримує багато систем ППО

За словами міністра оборони, Україна сьогодні отримує більше систем протиповітряної оборони, ніж тоді, коли їх втрачала. Тож росіяни марно вдаються до спроб виснаження нашої ППО.

Росія думала обстрілами критичної інфраструктури занурити Україну в темряву, морок, залишити без води. Росіяни думали, що це ослабить дух України в очікуванні, що таким чином українські громадяни почнуть тиснути на уряд, на президента. І все це з єдиною метою — сісти за стіл переговорів на російських умовах. Ми сьогодні отримуємо більше систем ППО там, де ми втрачали,

– наголосив Резніков.

Він підсумував, що український уряд робив стратегічні помилки. Зокрема, коли за російський газ віддали дивізіон С-300, який зараз стріляє по території нашої держави.

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Україна отримає винищувачі

Міністр оборони України під час пресконференції заявив, що країни Заходу нададуть нашій державі літаки.

"Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму – літаки теж будуть, питання просто які”, – зазначив Резніков.

Партнери нашої держави постійно чують про потребу у винищувачах, адже вони також є частиною протиповітряної оборони. За його словами, ЗСУ можуть отримати як F-16, так і інші літаки.