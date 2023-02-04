У листопаді на розтрощеному Антонівському мості замайорів український стяг. Росіяни втекли на другий берег Дніпра.

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Чим росіяни захищали Антонівський міст

Міністр оборони продемонстрував військовий кутовий відбивач окупантів.

Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських світловідбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від HIMARS,

– зауважив Резніков.

Він підсумував, що й справді, це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого.



Окупанти прикривали Антонівський міст відбивачами / Фото Олексія Резнікова

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Окупанти зруйнували Антонівський міст

Росіяни, втікаючи на лівий берег Дніпра на Херсонщині, підірвали всі мости. Невдовзі в мережі з'явилися супутникові фото зруйнованих переправ.

Зокрема, окупанти пошкодили Антонівський міст – головний перехід через Дніпро. Його підірвали зранку 11 листопада, безпосередньо перед тим, як ЗСУ зайшли в місто.

За словами одного з херсонців, перед світанком він чув надзвичайно потужний вибух. Звук не був схожим на ті, що лунали протягом усієї війни.

"Зранку був сильний туман і мало що було видно, але люди з Антонівки кажуть, що вибуховою хвилею знесло дахи з будинків", – зазначив чоловік.

Через руйнування мосту окупанти, які залишилися в Херсоні, з великими складнощами могли перебиратися на лівий берег лише поромами та понтонними переправами.