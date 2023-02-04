В ноябре на разгромленном Антоновском мосту начал развеваться украинский флаг. Россияне убежали на другой берег Днепра.
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Чем россияне защищали Антоновский мост
Министр обороны продемонстрировал военный угловой отражатель оккупантов.
Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от HIMARS,
– заметил Резников.
Он подытожил, что действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.
Оккупанты прикрывали Антоновский мост отражателями / Фото Алексея Резникова
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Оккупанты разрушили Антоновский мост
Россияне, убегая на левый берег Днепра в Херсонской области, взорвали все мосты. Вскоре в сети появились спутниковые фото разрушенных переправ.
В частности, оккупанты повредили Антоновский мост – главный переход через Днепр. Его взорвали утром 11 ноября, непосредственно перед тем, как ВСУ вошли в город.
По словам одного из херсонцев, перед рассветом он слышал очень мощный взрыв. Звук не походил на те, что звучали на протяжении всей войны.
"Утром был сильный туман и мало что было видно, но люди из Антоновки говорят, что взрывной волной снесло крыши из домов", – отметил мужчина.
Из-за разрушения моста оставшиеся в Херсоне оккупанты с большим трудом могли перебираться на левый берег лишь паромами и понтонными переправами.