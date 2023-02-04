В ноябре на разгромленном Антоновском мосту начал развеваться украинский флаг. Россияне убежали на другой берег Днепра.

Интересно Чтобы следить за врагом в режиме реального времени: в Силах обороны введут систему Delta

Чем россияне защищали Антоновский мост

Министр обороны продемонстрировал военный угловой отражатель оккупантов.

Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от HIMARS,

– заметил Резников.

Он подытожил, что действительно, это война свободного будущего против тоталитарного прошлого.



Оккупанты прикрывали Антоновский мост отражателями / Фото Алексея Резникова

Стоит прочесть Новый большой обмен пленными: все освобожденные защитники – в больнице

Оккупанты разрушили Антоновский мост

Россияне, убегая на левый берег Днепра в Херсонской области, взорвали все мосты. Вскоре в сети появились спутниковые фото разрушенных переправ.

В частности, оккупанты повредили Антоновский мост – главный переход через Днепр. Его взорвали утром 11 ноября, непосредственно перед тем, как ВСУ вошли в город.

По словам одного из херсонцев, перед рассветом он слышал очень мощный взрыв. Звук не походил на те, что звучали на протяжении всей войны.

"Утром был сильный туман и мало что было видно, но люди из Антоновки говорят, что взрывной волной снесло крыши из домов", – отметил мужчина.

Из-за разрушения моста оставшиеся в Херсоне оккупанты с большим трудом могли перебираться на левый берег лишь паромами и понтонными переправами.