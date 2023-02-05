За його словами, ракети більшої дальності використовуватимуть лише для ураження позицій російської армії на окупованих територіях.

Актуально Дістане до позицій росіян в глибокому тилу: США вперше передадуть Україні ракети GLSDB

Україна не битиме по території Росії

Сполучені Штати 3 лютого підтвердили, що до нового пакета військової допомоги США на суму 2,17 мільярда доларів включили нову ракету, яка подвоїть дальність ураження ЗСУ.

Ми завжди офіційно заявляємо нашим партнерам, що не будемо використовувати зброю, надану іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій території України

– заявив Резніков.

Що відомо про GLSDB "Крилата" бомба GLSDB може запускатися з ракетних установок, таких як система HIMARS, які вже є в України. Вона оснащена крилами, що дозволяють летіти до цілі, і ракетним двигуном, який надає додаткову дальність польоту. Це дозволяє точно наводити бомбу на ціль, як під час запуску з літака, без ризику для військових і з меншими витратами. Також GLSDB має вдосконалені системи стеження, які роблять її більш точною. Заявлена точність – до ширини автомобільної шини.

США нададуть Україні ракети більшої дальності

Новий пакет допомоги Україні від США містить наземні бомби малого діаметра – керовані ракети з дальністю польоту 150 кілометрів.

Так, дійсно, у межах цього пакету ми надамо Україні бомби GLDSB – наземні бомби малого діаметра. Це допоможе їм завдати удару на великі відстані та надасть змогу проводити операції з оборони країни та повернути окуповані території,

– зазначив прессекретар Пентагону бригадний генерал Пат Райдер.

Хоча ці ракети фактично подвоять дальність української зброї, пакет не включатиме довгоочікувані ATACMS з радіусом дії понад 200 миль. США постійно відмовляли Україні у наданні цієї системи через побоювання, що її використають для ураження цілей у глибині Росії.