Свої сподівання він виразив під час пресконференції, приуроченої до роковин російського вторгнення – повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський хоче, щоб Ізраїль став на сторону України
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Україна очікує на підтримку Ізраїлю
Володимир Зеленьский розповів, що він довгий час хотів відчути підтримку не тільки від населення Ізраїлю, яка дуже потужна, а й від політикуму та різних структур. Він наголосив, що Україні мала чудові історичні стосунки з цією країною, а також розповів про низку зустрічей, які відбувались у різні часи.
"У нас було багато розмов на різних рівнях з різним керівництвом, публічних та непублічних, в різних форматах та на різних територіях. Було складно змінити позицію через непросту ситуацію Ізраїлю з Росією, Іраном та Сирією", – сказав Зеленський.
Велика пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція
Глава держави наголосив, що не уявляє, як Ізраїль може підтримувати війну, оскільки це держава, яка десятки років перебуває у війні.
Я дуже хотів би, щоб вони були не медіаторами в цій війні, а щоб вони обрали сторону,
– сказав Зеленський.
Володимир Зеленський вирішив не відповідати на деякі питання під час пресконференції стосовно співпраці з Ізраїлем, щоб не "підставляти відносини України та Ізраїлю, які почались".
Україна посилює співпрацю з Ізраїлем: що відомо
- Про потепління між Україною та Ізраїлем свідчить нещодавній візит до Києва голови МЗС Ізраїлю Елі Коена.
- В ході візиту, Ізраїль пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу. Вона може надійти за 3 – 6 місяці.
- Пізніше з'явилась новина, що Ізраїль також може надати системи ППО і ПРО. Ймовірно, мова йде про систему "Залізний купол".
- Ізраїльська система, яка інформує про повітряну загрозу може вираховувати траєкторію польоту ракети та вмикати сигнал тривоги тільки в тому місці, куди вона дійсно прямує. Цю систему планують тестувати у Києві.