Следует отметить, что это первый разговор политиков со времен назначения Галанта на эту должность в декабре 2022 года. Основной темой разговора была защита украинского неба от беспилотников типа "Шахед".
Смотрите также Впервые с начала полномасштабной войны: Резников поговорит с министром обороны Израиля - СМИ
Резников и Галант поговорили по телефону
В своем твиттере украинский министр обороны рассказал, что он обсудил с Галантом сложившуюся ситуацию на фронте. Кроме того, политики обсудили перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха, в частности, от российско-иранских беспилотников "Шахед".
Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности обеих наших стран,
– заметил Резников.
Министр также отметил, что Украина рассчитывает на помощь Израилю в противодействии беспилотникам. Несмотря на это, Резников не сказал, были ли достигнуты какие-либо конкретные решения о помощи в усилении противовоздушной обороны Украины от израильской стороны.
Как Израиль помог Украине с начала вторжения России
- В МИДе Израиля в феврале 2023 года заявили, что планируют передать Украине системы предупреждения о ракетных ударах. В конце апреля 2023 Израиль установил в Киеве систему оповещения о ракетных атаках. Ее испытания уже начались.
- Пока известно, что эти системы развернут по всей Украине до сентября 2023 года. Украинские силовики делают все, чтобы это произошло как можно скорее.
- Кроме того, в правительстве Израиля в феврале рассматривали возможность передачи знаменитых систем противовоздушной обороны "Железный купол". Однако пока израильская сторона не высказывалась по поводу передачи этих систем Украине.
- Уже в мае 2023 Израиль отправил в Украину радары для системы обнаружения ракет. Наше государство получило 3 радара производства компании RADA Electronic Industries.
- Несмотря на это, израильская сторона не раз заявляла, что против передачи летального оружия Киеву.