Следует отметить, что это первый разговор политиков со времен назначения Галанта на эту должность в декабре 2022 года. Основной темой разговора была защита украинского неба от беспилотников типа "Шахед".

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Резников и Галант поговорили по телефону

В своем твиттере украинский министр обороны рассказал, что он обсудил с Галантом сложившуюся ситуацию на фронте. Кроме того, политики обсудили перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха, в частности, от российско-иранских беспилотников "Шахед".

Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности обеих наших стран,

– заметил Резников.

Министр также отметил, что Украина рассчитывает на помощь Израилю в противодействии беспилотникам. Несмотря на это, Резников не сказал, были ли достигнуты какие-либо конкретные решения о помощи в усилении противовоздушной обороны Украины от израильской стороны.

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