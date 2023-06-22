Об этом 24 Каналу отметил член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Он объяснил системную работу представителей государственных органов власти и какое значение она имеет.
Смотрите также Это значит, что 10 лет будет идти война – ОП об израильской модели гарантий безопасности для Украины
Системная работа политиков
С начала полномасштабной войны украинские политики и чиновники на всех уровнях особенно работают с теми странами, которые все еще сомневаются или склоняются к России, отметил Вениславский. Они пытаются убедить их в том, что это страна-террорист и агрессор. И эта работа приводит к существенным политическим сдвигам.
Этот разговор министров обороны Украины и Израиля свидетельствует о том, что Израиль сейчас ближе к Украине, чем был в начале полномасштабной войны. Особенно с учетом тех групп и агентов влияния Кремля, которых много на территории этой страны,
– подчеркнул чиновник.
Федор Вениславский о поддержке Израиля: смотреть видео
Он добавил, что народ Израиля поддерживает Украину, власть – делает это осторожно, но с хорошей динамикой.
"Израиль к нам приближается и это будет иметь хорошие последствия", – подчеркнул Вениславский.
Разговор Резникова и Галанта: что известно
- Алексей Резников и Йоав Галант обсудили текущую ситуацию на фронте и перспективы проекта защиты украинцев от угроз с воздуха. В частности, говорилось о защите от иранских беспилотников типа "Шахед", используемых Россией.
- По словам Министра обороны Украины, эти беспилотники представляют угрозу как Украине, так и Израилю. Наша страна надеется на поддержку и помощь Израилю. Впрочем, о каких-либо конкретных решениях в этом вопросе пока не сообщил.
- Отметим, что в феврале 2023 года МИД Израиля заявил о передаче Украине системы предупреждения о ракетных ударах. Тогда же говорилось и о предоставлении систем противовоздушной обороны "Железный купол". Однако пока израильская сторона не высказывалась по поводу их передачи Украине.