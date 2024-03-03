Местные телеграмм-каналы рассказали, что неизвестный попытался поджечь фирменный магазин, а также, вероятно, повредил его витрину. Опубликованные в соцсети кадры были сделаны еще в середине февраля. Теперь стало известно, что полиция установила хулигана, который "покушался" на торговое заведение.

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Несладкие последствия за поджог магазина сладостей

По данным правоохранителей, "нападающим" оказался 33-летний местный житель. Именно он облил легковоспламеняющимся веществом ковер перед помещением магазина и поджег его.

Сейчас мужчине уже объявили подозрение в умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Поджег двери Рошена / Фото соцсети

Между тем в Харькове местный житель взорвал гранату прямо в магазине. Как выяснили следователи, мужчина совершил правонарушение на почве ревности после ссоры со своей сожительницей, которая оказалась продавщицей того же продуктового заведения.

Облил бензином и поджег детей

Осенью на Харьковщине случился ужасный инцидент. Там мужчина чуть не не убил группу подростков.

Известно, что компания детей сидела за столиком в магазине. Это 13-летний мальчик и четверо девочек, которым по 11, 12, 13 и 17 лет.

Вдруг к ним начал приставать неизвестный. Он имел при себе бутылку с бензином. Злоумышленник облил этой жидкостью подростков, а затем ее поджег.

К счастью, никто из детей не пострадал. Бензин, который попал на их одежду, не успел вспыхнуть.

Нападавшим оказался безработный местный житель, который злоупотребляет алкоголем. Он – родственник мальчика из компании, которую пытался поджечь.