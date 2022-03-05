Кроме того, Россия хочет продолжить бомбардировки украинских городов. Таким образом, страна-агрессор надеется покорить наше государство. Действия кремля могут привести к жертвам гражданского населения.

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Журналисты со ссылкой на источники в Пентагон сообщают, что у групп наемников, уже действующих на территории Украины, уже моральный упадок из-за сопротивления от украинцев и поражения. По состоянию на конец февраля по меньшей мере 200 таких наемников убили.

Однако западные, в том числе американские чиновники, убеждены, что Россия продолжит бомбить города, в том числе столицу – Киев. Однако даже они уже подтверждают тот факт, что российские захватчики бьют не по военным объектам или объектам инфраструктуры, а по гражданским домам и убивают мирных жителей.

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