Крім того, Росія хоче продовжити бомбардування українських міст. Таким чином країна-агресорка сподівається підкорити нашу державу. Дії кремля можуть призвести до жертв серед цивільного населення.

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Журналісти з посиланням на джерела у Пентагон повідомляють, що у груп найманців, які вже діють на території Ураїни, уже моральний занепад через опір від українців та поразки. Станом на кінець лютого, щонайменше 200 таких найманців вбили.

Однак західні, у тому числі американські чиновники, переконані, що Росія продовжить бомбардувати міста, у тому числі й столицю – Київ. Однак навіть вони уже підтверджують той факт, що російські загарбники б'ють не по військових об'єктах чи об'єктах інфраструктури, а по цивільних будинках та вбивають мирних мешканців.

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