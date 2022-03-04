Ядерный геноцид

Это часть спланированного террора, который решила Россия против украинских систем жизнеобеспечения.

Эта ночь могла остановить историю Зеленский обратился к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

Вчера, 3 марта, Российская авиация уничтожила электроподстанции в Сумах, Харькове, Мариуполе.

Теперь они провоцируют удар по самой большой в Европе Запорожской АЭС, чтобы показать, что оставят вообще Украину без электричества.

Бессильные на поле боя российские войска, уже боящиеся штурмовать Киев и Харьков, целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покидать города, и уменьшать тем самым народное сопротивление.

Почему молчит мир?

Это должен смотреть весь мир. Украине нужны средства противовоздушной обороны, мы должны создать волну в мире, чтобы защитить наш воздух.

Россия устраивает ядерный терроризм – смотрите видео:

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