Ядерний геноцид

Це частина спланованого терору, який розв'язала Росія проти українських систем життєзабезпечення.

Ця ніч могла зупинити історію Зеленський звернувся до українців після атаки росіян на ЗАЕС

Вчора, 3 березня, Російська авіація знищила електропідстанції у Сумах, у Харкові, у Маріуполі. Тепер вони провокують удар по найбільшій у Європі Запорізькій АЕС, щоб показати, що залишать взагалі Україну без електрики.

Безсилі на полі бою російські війська, які вже бояться штурмувати Київ і Харків, цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей залишати міста, та зменшувати тим самим народний спротив.

Чому мовчить світ?

Це має дивитись увесь світ. Україні потрібні засоби протиповітряної оборони, ми маємо створити хвилю у світі, щоб захистити наше повітря.

Росія влаштовує ядерний тероризм – дивіться відео:

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