Мысль о том, что они УЖЕ прокляты и этот исторический сюжет явно пошел на коду, - пока не утишает боли.

Геноцид українців Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все

Все мысли – об Украине

Россия заслужила свое ужасное будущее, но все рефлексии на этот счет - впереди. Сейчас все мысли – о моих украинских друзьях. В Киеве, Харькове, Днепре, Одессе…

На ночь глядя, переписывался с Адой Николаевной Роговцевой - она сидит в подвале, пережидая российские бомбардировки Киева.

Написал это предложение – перечитал – сам не поверил глазам.

Российские бомбардировки Киева.

Россия устроила геноцид

Путин, потерпевший провал в первые дни, решил взять объемом огня. Ну да, людской крови-то много, чего ж ее не пролить лишюю цистерну ради оскорбленного самолюбия..

Авиации, танков и пушечного мяса может даже хватить для взятия пары украинских городов, - но поверьте, дорогие путинские рабы, эта имперская погремушка недолго будет радовать ваш слух. Расплата будет тяжелой, и она уже не за горами.

Я бы желал, чтобы дело ограничилось пустыми желудками и педагогическим национальным унижением, но не поручусь, что мой взгляд разделят те, на чьи головы сейчас падают бомбы.

Путин – Гитлер наших дней

Только ленивый сегодня, заметьте, не сравнивает Путина с Гитлером. Это стало общим местом.

Эх. Всякий раз, когда я (много лет напролет) писал что-то эдакое, ориентируясь на исторические аналогии, я в глубине души надеялся, что преувеличиваю. Я хотел напугать, а не предречь.

Я надеялся на то, что тайное зло, выволоченное на свет божий и названное своими именем, растеряется и потеряет свою силу. Что можно заговорить дурное будущее.

Не получилось.

В России страшна паника – смотрите видео

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