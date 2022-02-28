Росія порушила все

Безкарність за тероризм, агресію та війну, що тривають на нашій землі вже 8 років призвела до безпрецедентного за своєю зухвалістю та брутальністю нападу на Україну, на Київ.

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Цього тижня Росія і її посадовці пішли на тотальне порушення права, за що мають отримати покарання по повній – від кримінального до міжнародно-правового, та заслуговують на публічний процес за всі їхні злочини та завдані українцям страждання.

Віроломність

І міру їхньої відповідальності визначає віроломність дій Росії. Віроломність – категорія, яка визначає несправедливість і необгрунтованість війни.

Серед усіх ознак віроломності особливо цинічним було посилання Росії на ніби-то геноцид як привід розв'язання війни.

Це не просто найвища ступінь цинізму і безмежна нісенітниця, це порушення усіх можливих норм права, у тому числі конвенції про геноцид 1948 року.

Геноцид

Геноцид це найнелюдськіший злочин в історії людства. Людства яке здригалося від злочинів в Руанді та Боснії. Тому це слово полюбляють політики в своїх емоційних промовах. Але ми стикнулися з агресією, яку виправдовують використовуючи виключно емоцію пов'язану з поняттям геноциду, а не факти. Бо фактів та доказів у Росії не має, і вона це добре знає. Тому жодного разу і не намагалася застосувати Конвенцію 1948 року, яка досить докладно це регулює.

Безпідставність заяв та звинувачень озвучених Росією є настільки наочною, що обурила весь світ, який останні сімдесят років створював сістему міжнародно-правової відповідальності, як засобу розв'язання конфліктів та недопущення воєн.

Ми не можемо скористатися захистом своїх порушених прав у Раді безпекі ООН, бо Росія там користується своім статусом та зловживає своїм правом вето. Але ми використаємо ще один інструмент – Міжнародний суд ООН.

Міжнародний Суд ООН, у разі звернення України, може чітко зобов'язати Росію припинити війну, якщо та справді вірить в ніби-то геноцид. Доти доки докази геноциду будуть зібрані. А ми знаємо, що усі заяви Росії були і лишаються голослівними.

Остання капля

Росія може думати, що вимога Суду ООН – це папірець який можна проігнорувати (як вона вже робить з приписом про Меджліс), але цього разу це буде остання капля, що прорве греблю відповідальності. І не просто на папері.

Віроломність дій РФ з точки зору міжнародного права є беззаперечною підставою для відшкодування у вигляді репарацій і контрибуцій за завдану шкоду не лише через руйнування інфраструкутри, але і шкоди від того, що економіка вимушено не може працювати на добробут людей.

Саме Росія, її компанії і громадяни мають відшкодувати все – і всі руйнації в Україні і економічні втрати компаній з усього світу, які постраждали від того, що Росію доводиться стримувати екстраординарними засобами,

Чим більше активів РФ і російських компаній і громадян буде заморожено в світі тим повніше будуть відшкодовані збитки.

Хоча справа не у грошах, а у справедливості. За злочини треба відповідати.

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