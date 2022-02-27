Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Сейчас такая информация является ориентировочной, ведь командиры в первую очередь сосредотачиваются на ведении боя.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
По словам Маляр, в течение 3 суток войны, а именно 24 – 26 февраля, российские оккупанты потеряли:
- самолеты – 27;
- вертолеты – 26;
- танки – 146;
- боевые бронированные машины – 706;
- пушки – 49;
- ЗРК "БУК" – 1;
- "Град" – 4;
- автомобильная техника – 30;
- цистерны – 60;
- БпЛА ОТР – 2;
- Корабли / катера – 2;
- Средства противовоздушной обороны.
Маляр также сообщила, что российские оккупанты потеряли уже примерно 4 300 своих военных.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.