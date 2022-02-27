Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі така інформація є орієнтовною, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

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За словами Маляр, впродовж 3 діб війни, а саме 24 – 26 лютого, російські окупанти втратили:

  • літаки – 27;
  • гелікоптери – 26;
  • танки – 146;
  • бойові броньовані машини – 706;
  • гармати – 49;
  • ЗРК "БУК" – 1;
  • "Град" – 4;
  • автомобільна техніка – 30;
  • цистерни – 60;
  • БпЛА ОТР – 2;
  • Кораблі / катери – 2;
  • Засоби протиповітряної оборони.

Маляр також повідомила, що російські окупанти втратили вже приблизно 4 300 своїх військових.

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