Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі така інформація є орієнтовною, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

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За словами Маляр, впродовж 3 діб війни, а саме 24 – 26 лютого, російські окупанти втратили:

літаки – 27;

гелікоптери – 26;

танки – 146;

бойові броньовані машини – 706;

гармати – 49;

ЗРК "БУК" – 1;

"Град" – 4;

автомобільна техніка – 30;

цистерни – 60;

БпЛА ОТР – 2;

Кораблі / катери – 2;

Засоби протиповітряної оборони.

Маляр також повідомила, що російські окупанти втратили вже приблизно 4 300 своїх військових.

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