Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Наразі така інформація є орієнтовною, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
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За словами Маляр, впродовж 3 діб війни, а саме 24 – 26 лютого, російські окупанти втратили:
- літаки – 27;
- гелікоптери – 26;
- танки – 146;
- бойові броньовані машини – 706;
- гармати – 49;
- ЗРК "БУК" – 1;
- "Град" – 4;
- автомобільна техніка – 30;
- цистерни – 60;
- БпЛА ОТР – 2;
- Кораблі / катери – 2;
- Засоби протиповітряної оборони.
Маляр також повідомила, що російські окупанти втратили вже приблизно 4 300 своїх військових.
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