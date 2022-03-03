Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Роман Костенко. По его словам, если оккупанты думали, что их будут хлебом-солью встречать – то люди были так настроены, что пленных россиян приходилось хоронить.

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Роман Костенко заявил, что в Николаевской области люди окончательно увидели, что происходит и кто враг.

"Раньше (на Юге Украины – 24 канал) было много пророссийско настроенного населения. Говорившего на русском языке. Но сейчас, если россияне хотели что-то изменить в свою пользу, то они все изменили в пользу Украины", – отметил нардеп.

Даже русскоговорящие люди готовы душить россиян голыми руками, сказал Костенко.

В тероборону набирают с боевым опытом

В то же время он объяснил, что те, кто пока не может попасть в тероборону, пусть ждут своего времени. Еще будут выгонять, контратаковать врага. Сейчас набирают в первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

"Мы же не россияне, которые просто на пушечное мясо отправляют своих людей. Нам нужно, чтобы эти люди были обучены. Чтобы каждый максимально мог защитить свою страну", – подчеркнул Костенко.

Роман Костенко о ситуации в Николаеве: смотрите видео

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