Про це повідомили представники партизанського руху "Атеш".

Дивіться також Диверсії та партизанський рух: як російські військові допомагають ЗСУ, – The Telegraph

Росіянин влаштував диверсію на фронті

Агент руху "АТЕШ" з числа російських військовослужбовців провів успішну диверсію, знищивши броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ) ЗС Росії на Донецькому напрямку,

– йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що поблизу села Новокатеринівка агенту вдалося підпалити техніку, яка виконувала розвідувальні та патрульні завдання.

"В результаті БРДМ, яка відіграє ключову роль у мобільності та захисті розвідувальних підрозділів окупантів, була повністю знищена. Подібні акції стають всечастішими в лавах російської армії", – зазначають в "АТЕШ".

Поблизу села Новокатеринівка партизан підпалив техніку росіян: дивіться на карті

Нагадаємо, що агенти "Атеш" провели диверсію в Курській області, підірвавши релейну шафу на важливій залізничній гілці, яку російська армія використовує для постачання техніки та боєприпасів на фронт