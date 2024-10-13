Об этом сообщили представители партизанского движения "Атеш".
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Россиянин устроил диверсию на фронте
Агент движения "Атеш" из числа российских военнослужащих провел успешную диверсию, уничтожив бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) ВС России на Донецком направлении,
– говорится в сообщении.
Партизаны отметили, что вблизи села Новокатериновка агенту удалось поджечь технику, которая выполняла разведывательные и патрульные задачи.
"В результате БРДМ, которая играет ключевую роль в мобильности и защите разведывательных подразделений оккупантов, была полностью уничтожена. Подобные акции становятся все более частыми в рядах российской армии", – отмечают в "Атеш".
Вблизи села Новокатериновка партизан поджег технику россиян: смотрите на карте
Напомним, что агенты "Атэш" провели диверсию в Курской области, взорвав релейный шкаф на важной железнодорожной ветке, которую российская армия использует для поставки техники и боеприпасов на фронт