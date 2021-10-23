Информацию о смерти миллиардера изданию подтвердил его сын Денис Гапонцев. В течение нескольких лет предприниматель боролся с онкологическим заболеванием.

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Однако точная причина смерти Гапонцева пока неизвестна. У бизнесмена были и российское, и американское гражданства. Валентин Гапонцев был одним из первых предпринимателей в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

Что известно про Гапонцева

В 1961 году ученый закончил Львовский политехнический институт, впоследствии он начал работать инженером в одном из конструкторских бюро.

Уже в 1960-х годах Валентин Гапонцев закончил аспирантуру Московского физико-технического университета и перешел на работу в Институт радиотехники и электроники Академии наук СССР.

Валентин Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics, которая производит непрерывные лазеры низкой, средней и высокой мощности, а также:

волоконные лазеры;

медицинские аппараты;

предлагает оптические транспортные решения.

В частности, продукцию компании используют в автомобильной и авиационной промышленностях, а также – в ядерной и солнечной энергетике.

Гапонцев в списке Минфина США

В 2018 году Минфин США включил Валентина Гапонцева в список российских "олигархов" в так называемом кремлевском докладе. В соответствующий перечень вошли все российские бизнесмены, состояние которых Forbes оценил в более чем 1 миллиард долларов.

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Включение в список Гапонцев обжаловал и подал иск в суд на Минфин. Он заявил, что ведомство "не провело серьезного расследования", и потребовал убрать его фамилию из списка в частности.

Миллиардер утверждал, что имя основателя компании в списке нанесло ущерб IPG Photonics. В конце концов Гапонцев и Минфин США подписали соглашение об урегулировании конфликта.