Информацию о смерти миллиардера изданию подтвердил его сын Денис Гапонцев. В течение нескольких лет предприниматель боролся с онкологическим заболеванием.
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Однако точная причина смерти Гапонцева пока неизвестна. У бизнесмена были и российское, и американское гражданства. Валентин Гапонцев был одним из первых предпринимателей в сфере лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.
Что известно про Гапонцева
В 1961 году ученый закончил Львовский политехнический институт, впоследствии он начал работать инженером в одном из конструкторских бюро.
Уже в 1960-х годах Валентин Гапонцев закончил аспирантуру Московского физико-технического университета и перешел на работу в Институт радиотехники и электроники Академии наук СССР.
Валентин Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics, которая производит непрерывные лазеры низкой, средней и высокой мощности, а также:
- волоконные лазеры;
- медицинские аппараты;
- предлагает оптические транспортные решения.
В частности, продукцию компании используют в автомобильной и авиационной промышленностях, а также – в ядерной и солнечной энергетике.
Гапонцев в списке Минфина США
В 2018 году Минфин США включил Валентина Гапонцева в список российских "олигархов" в так называемом кремлевском докладе. В соответствующий перечень вошли все российские бизнесмены, состояние которых Forbes оценил в более чем 1 миллиард долларов.
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Включение в список Гапонцев обжаловал и подал иск в суд на Минфин. Он заявил, что ведомство "не провело серьезного расследования", и потребовал убрать его фамилию из списка в частности.
Миллиардер утверждал, что имя основателя компании в списке нанесло ущерб IPG Photonics. В конце концов Гапонцев и Минфин США подписали соглашение об урегулировании конфликта.