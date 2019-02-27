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      Алексей Чибисов

      Росія остаточно знищила "ополченців" з Донбасу

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      Вже не "ополченці", а найманці приватних компаній
      Вже не "ополченці", а найманці приватних компаній / Еспресо.TV

      З лютого цього року, на майже п'ятий рік появи такого явища, як російські найманці з місцевих жителів, сам інститут "ополченців" було остаточно ліквідовано.

      Усі терористи-мешканці Донбасу переведені у склади підрозділів російських окупантів – кількох приватних військових компаній та безпосередньо Збройних сил країни-терориста. Звісно, серед "громадян" "ДНР" майже немає тих, кого взяли на контракт офіційних бойових угрупувань Росії. Але ж і кадрові солдати-окупанти за документами є найманцями "Вагнера" та інших подібних бандитських угрупувань.

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      Днями один з розпіарених волонтерів-терористів Олександр Жучковський оголосив про зупинку збору коштів для "ополченців". Якщо раніше громадяни РФ відлистували власні кошти на підтримку бандформувань серед звичайних бомжів та наркоманів, то зараз забезпеченням всіх без виключення бойових груп "ДНР" та "ЛНР" займаються у міністерстві оборони Росії.

      Майже кожен бойовик отримав по комплекту спорядження зі складів армії РФ. Принаймні, за документами. А так-то розкрадали всілякі бєрци та бронежилети із формою мішками.

      Майже на кожному ринку у Донецьку можна придбати спорядження із печатками "армії Росії". А через зміни структури військ зі зведено-терористичної на суто окупаційну командування ЗС РФ заборонило волонтерам постачати на Донбас для військових елементи спорядження. Мовляв, ми все привезли, більше не потрібно.

      При цьому ж терористи, яким не дісталося одягу, купують його в офіцерів. І таких голих-босих чимало, що є доброю новиною. Але є й погана.

      Остаточна зміна структури військ РФ на Донбасі дає змогу Кремлю більш жорстко контролювати окуповані території та особовий склад угрупувань.

      Так багато бойовиків бухають, там розквітає дезертирство, але ж тепер позиції Росії на фронті дещо посилилися. І роблять це у рамках підготовки до наступу, спрощення мобілізації нових найманців та зниження бунтарських настроїв серед терористів.

      Всім місцевим обіцяють видавати більші зарплати, аніж вони отримували за контрактом із "ДНР". Кажуть, що тепер гроші надходитимуть постійно та вчасно, оскільки тепер вони не "ополченці", а найманці приватних компаній. Але ж, як відомо, – це чергові російські обіцянки, адже, по-перше, навіть російські бойовики не отримують грошей вчасно. А, по-друге, для українців-зрадників все рівно діють окремі умови контракту. Крім цього, відтепер терористи з Донбасу не зможуть відмовлятися від відряджень кудись у Сирію.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Война на Донбассе Новости России Новости политики Публикации Российская пропаганда Война Новости Донецка Новости Луганска
      Источник: 24 Канал
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