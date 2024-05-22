Ночью в Сумской и Полтавской области раздавались взрывы. Противник ударил по областям "Шахедами".

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Стопроцентный результат

В целом оккупанты выпустили 24 ударных дрона типа "Shahed-131/136". Пуски БПЛА враг совершил из районов Приморско-Ахтарска и Курска, а также временно оккупированного Крыма.

Защитники успешно отработали по вражеским воздушным целям. Силы обороны смогли сбить все 24 "Шахеда".

Отмечается, что работа по отражению российской атаки продолжалась в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

В частности, в Сумской области защитники уничтожили 7 дронов противника.

Враг ударил по энергетике Сумщины

Известно, что под вражеским ударом этой ночью снова находилась энергетическая инфраструктура. Россияне попали в энергетические объекты Конотопа и Шостки. В результате атаки Сумы полностью потеряли электроснабжение. По состоянию на 7:00 энергетикам удалось заживить Сумской, Роменский и Ахтырский районы.

Напомним, что уже почти три месяца основными объектами дроновых атак противника становятся энергетические объекты. Враг стремится ослабить обеспечение украинской армии перед началом собственных наступательных действий.

Последствия российских обстрелов заставили снова прибегать к графикам ограничения электроэнергии.

Отметим, что сегодня 22 мая по всей Украине будут выключать свет. Представители Укрэнерго отметили, что графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00. В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается. С 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

В компании также отметили, что отключения могут быть применены также при превышении определенных объемов лимитов потребления.

Ранее в "Укрэнерго" ответили, планируется ли отключение света летом. Там отметили, что потепление значительно уменьшит потребность украинцев в электроэнергии, однако полностью избежать отключений пока не удастся. Более того, отключение, вероятно, будет продолжаться осенью и зимой, пока не удастся восстановить энергосистему.

Так, ремонт на некоторых объектах, из-за нанесенных повреждений, может длиться около года.

По состоянию на сейчас, нанесенный ущерб от российских обстрелов энергетического сектора превысил 1 миллиард долларов.