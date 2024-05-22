Вночі на Сумщині та Полтавщині лунали вибухи. Противник вдарив по областях "Шахедами".

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Стовідсотковий результат

Загалом окупанти випустили 24 ударні дрони типу "Shahed-131/136". Пуски БпЛА ворог здійснив з районів Приморсько-Ахтарська та Курська, а також тимчасово окупованого Криму.

Захисники успішно відпрацювали по ворожих повітряних цілях. Сили оборони змогли збити усі 24 "Шахеди".

Зазначається, що робота з відбиття російської атаки тривала у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Зокрема, на Сумщині оборонці знищили 7 дронів противника.

Ворог вдарив по енергетиці Сумщини

Відомо, що під ворожим ударом цієї ночі знову перебувала енергетична інфраструктура. Росіяни поцілили у енергетичні об'єкти Конотопа і Шостки. Внаслідок атаки Суми повністю втратили електропостачання. Станом на 7:00 енергетикам вдалося заживити Сумський, Роменський та Охтирський райони.

Нагадаємо, що вже майже три місяці поспіль основними об'єктами дронових атак противника стають енергетичні об'єкти. Ворог прагне послабити забезпечення української армії перед початком власних наступальних дій.

Наслідки російських обстрілів змусили знову вдаватися до графіків обмеження електроенергії.

Зазначимо, що на сьогодні 22 травня по всій Україні вимикатимуть світло. Представники Укренерго зазначили, що графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується. З 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

У компанії також наголосили, що відключення можуть бути застосовані також за умов перевищення визначених обсягів лімітів споживання.

Раніше в "Укренерго" відповіли, чи плануються відключення світла влітку. Там зазначили, що потепління значно зменшить потребу українців в електроенергії, однак, повністю уникнути відключень поки не вдасться. Ба більше, відключення, ймовірно, триватимуть восени і взимку, допоки не вдасться відновити енергосистему.

Так, ремонт на деяких об'єктах, через завдані пошкодження, може тривати близько року.

Станом на тепер, завдані збитки від російських обстрілів енергетичного сектору, перевищили 1 мільярд доларів.